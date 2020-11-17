Налоговая опровергла заявления "зеленых" о 20 млрд налогов, уплаченных в 2019 году

Государственная налоговая служба (ГНС) заявила, что большую часть налогов в 2019 году, уплаченных компаниями, которые продают электроэнергию из возобновляемые источники энергии (ВИЭ) заплатили компании Укртрансгаз, Энергоатом и Львовоблэнерго. Их основная деятельность не связана с оперированием генерации из ВИЭ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНС.

В сообщении ГНС говорится, что в 2019 году 19,8 млрд грн налогов были уплачены плательщиками, которые внесены в Реестр объектов электроэнергетики, использующих альтернативные источники энергии, размещенном на сайте Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Большинство этих предприятий, платят налоги от основной деятельности, не связанной с производством электроэнергии из ВИЭ. Так, из 19,8 млрд грн – 13,5 млрд грн уплачено тремя налогоплательщиками (Укртрансгаз, Энергоатом, Львовоблэнерго). Производимый ими объем электроэнергии по "зеленому" тарифу составил всего 0,2 млн кВт-ч из 5,6 млрд кВт-ч или 0,003 процента", - говорится в сообщении ГНС.

В реестре плательщиков налогов, которые производят электроэнергию по "зеленому" тарифу всего 917 субъектов хозяйствования. Из них 483 плательщика осуществляли производство "зеленой" электроэнергии в 2019 году.

При этом, почти половину (44%) общего объема электроэнергии из ВИЭ произвели 14 предприятий. В 2019 году в бюджеты всех уровней ими уплачено 1,6 млрд грн платежей.

В 2017 – 2020 годах указанным 14-ти предприятиям государством из бюджета возмещено 3,5 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС), а уплачено в бюджет ими за этот период 3,7 млрд грн. В том числе налога на прибыль – 1,2 млрд грн.

Численность рабочих по состоянию на 1 января 2020 года на этих 14 предприятиях – 305 человек.

Сообщение ГНС стало ответом на публикацию в Facebook от 28 октября Александра Козакевича, главы Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ).

Козакевич заявил, что инвесторы в ВИЭ в 2019 году заплатили 19,8 млрд грн налогов, из которых 6,2 млрд грн – налог на прибыль.

Ранее эту же информацию БЦ передавал один из крупных "зеленых" инвесторов – Игорь Тынный.