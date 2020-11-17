"Укрзализныця" хочет вернуть в поезда питание

"Укрзализныця" призывает бизнес предоставить идеи для внедрения новых услуг на вокзалах и в поездах, в частности, касательно организации питания пассажиров во время путешествий с учетом эпидемической ситуации.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Первое, над чем будем работать в ближайшее время, - обеспечение пассажиров питанием во время путешествий. Есть коммерческие организации, которые готовы предоставлять такие услуги. Мы со своей стороны готовы стать платформой и тестировать различные форматы. Главное, что мы требуем, чтобы учитывались новые реалии, в частности эпидемическая ситуация", - заявил и.о. члена правления, директор филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" Александр Перцовский.

По его словам, в настоящее время рассматривается вариант интеграции в систему онлайн-продажи билетов с опцией заказа еды в поезде. Пассажиру будет предлагаться определенное меню, которое заранее будет подготовлено и передано в вагон проводниками согласно заказу.

"Компания ожидает инициатив со стороны бизнеса. Услуги можно будет протестировать, а потом провести открытый конкурс и масштабировать на все поезда", - добавили в компании.

Перцовский также указал, что "Укрзализныця" готова рассмотреть бизнес-планы касательно предоставления в поездах и других услуг.

"Это может быть продажа периодических изданий или предоставление доступа к интернету, Wi-Fi. Мы заинтересованы в том, чтобы появлялись частные компании, которые будут развивать сегменты дополнительных услуг, ведь наша цель - вернуть пассажиров в поезда и предоставить им достойный уровень комфорта во время путешествий", - добавил он.