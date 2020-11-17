Суд принял решение по одному из исков о возобновлении расследования дела "Роттердам+"

Коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+".

Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в ВАКС.

"Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение об обоснованности закрытия дела "Роттердам+", – сообщили в суде.

Как пояснили в "Центре противодействия коррупции", существует два иска об отмене решения прокурора о закрытии дела.

Сегодня один из истцов – бывший народный депутат и экс-заместитель генпрокурора Виктор Чумак – отказался от апелляционной жалобы на решение судьи ВАКС Екатерины Широкой об отказе в возобновлении дела "Роттердам+", ведь дело уже возобновила другая судья ВАКС Оксана Олейник по иску Никопольского завода ферросплавов, который признан потерпевшим в деле.

"Поэтому Чумак решил отозвать апелляционную жалобу на решение судьи Широкой, ведь дело "Роттердам +" уже восстановлено. Суд удовлетворил отказ Чумака от апелляционной жалобы", – сказано в сообщении.

Эксперты ЦПК отмечают, что сейчас фактически не имеет значения, какое решение выносит Апелляционная палата ВАКС, отменив решение Широкой или оставив его в силе. Поскольку уже есть решение судьи Олейник о возобновлении расследования, вступившее в законную силу и не подлежащее обжалованию в этой части. В то же время прокуратура сейчас обжаловала решение судьи Олейник в Апелляционной палате ВАКС, но решение по этой жалобе еще не вынесено.

Как сообщалось, 27 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Виталий Пономаренко решил закрыть дело так называемой формулы "Роттердам+", в качестве подозреваемых в котором проходили ряд менеджеров ДТЭК Рината Ахметова и бывших чиновников НКРЭКУ.

В свою очередь в НАБУ заявляли, что решение о закрытии дела "Роттердам+" противоречит принципам верховенства права, подчеркивая, что расследование находилось на завершающей стадии. НАБУ планировало обжаловать постановление о закрытии дела у исполняющего обязанности руководителя САП Максима Грищука и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, однако генпрокурор отказалась возобновлять дело.

Во время рассмотрения в Апелляционной палате ВАКС жалобы на закрытие дела "Роттердам+" было установлено, что дело было закрыто до того, как новой экспертизой в нем был подтвержден факт убытков от применения указанной формулы почти на 40 млрд грн.

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Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.

В частности, следствием установлено, что бывшие председатель и член НКРЭКУ, действуя по предварительному сговору с другими чиновниками с целью получения неправомерной выгоды генерирующими компаниями тепловых электростанций разработали и приняли необоснованный регуляторный акт, убытки от применения которого оцениваются в 18,87 млрд грн.

В то же время Вовк заявил, что не намерен возвращаться в Украину для допроса по делу "Роттердам+" из-за подозрений в необъективности украинской судебной и правоохранительной систем.

Напомним, начиная с 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулируется по формуле "Роттердам+".

Формула была утверждена НКРЭКУ, которую возглавлял в то время Дмитрий Вовк.В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину". Формула "Роттердам+" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовую (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля.

Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе ДТЭК Рината Ахметова. Сразу после введения формулы "Роттердам+" подорожали и еврооблигации ДТЭК Ахметова, которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко.