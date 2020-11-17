Кабмин упростил закупку емкостей для кислорода

Кабинет министров внес емкости для сжатых или сжиженных газов в перечень необходимых для борьбы с распространением COVID-19 товаров, операции по ввозу и поставке которых на таможенную территорию освобождаются от уплаты НДС, а также перечень товаров, работ и услуг для борьбы с COVID-19, закупаемых по упрощенной процедуре.