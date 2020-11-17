Прокуратура расследует хищения на некачественных ремонтах дорог в Черкасской области за 11 миллионов

Черкасская местная прокуратура и Управление защиты экономики в Черкасской области ДЗЭ Нацполиции Украины расследуют присвоение средств на текущем мелком ремонте дорог на содержании дорог на общую сумму 11,03 млн грн.

Об этом свидетельствует постановление Сосновского райсуда Черкасс от 9 ноября, сообщают Наші гроші.

Как установили правоохранители, в 2019 году Служба автомобильных дорог в Черкасской области провела конкурсные торги на закупку работ по объектам, где победителями признаны:

ООО "Колтех-Транс" - текущий мелкий ремонт автодороги государственного значения Т-24-03 Орадовка Христиновка Жашков Корсунь-Шевченковский Мошны км 225 + 200 - км 227 + 650 (отдельными участками), на 2,59 млн грн.

ООО "Ривнеэкспресбуд" - эксплуатационное содержание дорог государственного значения (ликвидация выбоин воздушно-струйным методом) на сумму 3,4 млн грн.

ООО "Евробуд-Индустрия" - текущий мелкий ремонт дороги государственного значения Р-04 Киев - Фастов - Белая Церковь - Тараща - Звенигородка км 186 + 570 - км 211 + 770 (отдельными участками), на 3,69 млн грн, а также текущий мелкий ремонт дороги государственного значения Р-64 Ковшеватая - Шушковка - Лысянка - Моринцы -Шевченкове - Тарасовка - / Н-16 / км 19 053 - км 36 + 853, км 48 + 383 - км 92 + 840 (отдельными участками), на 1,35 млн грн.

Следствие выяснило, что работы по этим объектам проводятся с нарушением требований положения ГСТУ Б В.2.7-119: 2011, СОУ 42.1-37641918-085: 2018 и других. Также во время ремонта используются заведомо некачественные материалы.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении сроков предварительного расследования в уголовном производстве №42019251010000073 от 15 мая 2019 года.

ООО "Колтех-Транс" (Черкассы) принадлежит директору фирмы Сергею Колесниченко. Предприятия с его орбиты занимались текущим ремонтом городских дорог в 2016-2017 годах. В частности, "Колтех-Транс" был субподрядчиком в КП "ЧЕЛУАШ". Эти ремонтные работы расследовала полиция и прокуратура. Предпринимателей подозревают в уклонении от уплаты налогов и в присвоении средств в особо крупных размерах. После того "Колтех-Транс" успел попасть еще в ряд уголовных дел.

ООО "Евробуд-Индустрия" зарегистрировано в Черкассах в сентябре 2016 года. Его директором значится Юлия Геращенко, единственным учредителем - Рубик Абрамян. В 2017-2020 годах предприятие выиграло тендеров на общую сумму 804,28 млн грн, Из которых в закупках "Укравтодора", ГП "Служба местных автомобильных дорог в Черкасской области" и Департамента строительства Черкасской ОГА - на 282,71 млн грн.

ООО "Ривнэекспресбуд" (город Шумск Тернопольской области) принадлежит Сергею Олейнику, руководитель Лидия Кушнерук.