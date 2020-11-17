Суд арестовал еще 44 российских самолета за рейсы в оккупированный Крым, – СБУ

По материалам следователей Службы безопасности Украины судом наложен арест на 44 пассажирских самолета одного из российских авиаперевозчиков, нарушивших порядок въезда и выезда на временно аннексированную территорию АР Крым.

Как сообщает пресс-центр СБУ, арест наложен в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 и ст. 334 Уголовного кодекса Украины относительно нарушения иностранными авиакомпаниями правил международных перелетов и незаконной переправки лиц через государственную границу.

В целом досудебным расследованием установлено, что в настоящее время 37 авиакомпаний РФ осуществляют регулярные авиаперевозки на аннексированный полуостров в нарушение норм украинского законодательства.

"Наложение соответствующего ареста и проведения дальнейших следственных действий даст возможность ограничить полеты самолетов этих авиаперевозчиков, в том числе в европейские страны", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в сентябре Офис генерального прокурора сообщал о наложении арестов на 65 самолетов-нарушителей порядка въезда/выезда из оккупированного Крыма.

Напомним, с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом Крым в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения. Официально прекращено функционирование всех аэропортов оккупированного полуострова.