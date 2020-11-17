ТРЦ заметили прирост трафика в пятницу и понедельник из-за карантина выходного дня

Украинские торгово-развлекательные центры после введения правительством карантина выходного дня зафиксировали прирост трафика до 20% в пятницу и понедельник.

Как сообщил директор столичного ТРЦ Dream Town Роман Емец, прирост трафика посетителей в пятницу, 13 ноября, и в понедельник, 16 ноября, составил около 20%, передает Интерфакс-Украина.

"У нас прирост в пятницу и понедельник около 20%, но рано делать выводы. Надо минимум всю неделю увидеть", – рассказал Емец.

ТРЦ группы компаний "Будхаус Групп" (Fabrika (Херсон), "Любава" (Черкассы), Forum Lviv (Львов) были закрыты в выходные дни, при этом в пятницу и понедельник трафик вырос на 10-20%, сообщили в пресс-службе группы.

По данным Dragon Capital Property Management, управляющей компании объектов недвижимости инвесткомпании Dragon Capital (ТРЦ "Аладдин", Piramida и Smart Plaza Obolon в Киеве, Victoria Gardens во Львове и SkyPark в Виннице), в выходные дни после объявления карантина трафик упал на 50% и формировался только за счет работы разрешенных правительством магазинов и учреждений. При этом в будни трафик покупателей вырос на 5-10%.

После введения в Украине карантина выходного дня некоторые ТРЦ изменили расписание работы, продлив рабочее время в будние дни.

Так, согласно объявлениям торговых центров в Facebook, ТРЦ Dream Town (Киев) и ТРЦ "Любава" (Черкассы) продлили время работы торговых зон в будние дни на один час – до 23:00.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности с 00:00 субботы до 00:00 понедельника с 14 до 30 ноября.