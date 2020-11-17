Минфин предложил снизить стоимость автомобилей для уплаты "налога на роскошь"

Министерство финансов предлагает снизить стоимость легковых автомобилей для налогообложением так называемым "налогом на роскошь".

Соответствующую норму планируется ввести в законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс в части сбалансирования бюджета на 2021 год", сообщает пресс-служба министерства.

В Минфине напомнили, что в действующей редакции этот налог платят владельцы авто в возрасте до пяти лет включительно, среднерыночная стоимость которых составляет 375 размеров минимальных заработных плат.

То есть в 2017 году, когда минимальная зарплата составляла 3200 грн, минимальная стоимость авто, за которые платился налог, была равна 1,2 млн грн. По состоянию на 1 января этого года, при минимальной зарплате в размере 4723 грн, стоимость автомобилей, подлежащих налогообложению, выросла до 1,77 млн грн.

С учетом того, что на 2021 год минимальная зарплата предусмотрена в размере 6 тыс. грн, объектом налогообложения будут легковые автомобили стоимостью 2,25 млн грн.

"Исходя из изложенного, значительно снизилось количество авто, с которых уплачивается транспортный налог (по данным Минэкономики – в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом), что негативно повлияло на поступление в местные бюджеты, поскольку этот налог является местным. К примеру, за 10 месяцев текущего года в бюджеты общин поступило 183,4 млн грн, а за этот же период прошлого года – 242,4 млн грн", – отмечают в министерстве.

Таким образом, транспортный налог на роскошные авто теряет свое фискальное значение, поэтому предлагается вернуться к налогообложение дорогих авто стоимостью более 1,2 млн грн, путем внесения изменений в Налоговый кодекс в части установления среднерыночной стоимости в 200 размеров минимальных заработных плат, сообщили в Минфине.