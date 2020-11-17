Спрос на ОВГЗ в гривне упал ниже 400 миллионов на фоне сдерживания роста ставок
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.
Так, от размещения гривневых 1-летних ценных бумаг поступило всего 298,6 млн грн, при этом ставка по ним по итогам аукциона выросла еще на 8 базисных пунктов – до 10,5% годовых.
От продажи 3-летних ОВГЗ в гривне поступило 75,3 млн грн, средневзвешенная доходность по ним выросла на 15 базисных пунктов – до 11,1% годовых.
В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте годичных ОВГЗ было привлечено $75,95 млн благодаря повышению ставки на 15 б.п. – до 3,77% годовых.
Как сообщалось, Министерство финансов на предыдущем аукционе по продаже ОВГЗ 10 ноября привлекло 7,88 млрд грн. В том числе продажа шестимесячных ОВГЗ принесла 5,28 млрд грн. Для этого Минфин повысил ставки по ним до 9%, тогда как 13 октября Минфин размещал такие ценные бумаги под 8% годовых.