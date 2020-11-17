Рада решила предоставить гарантии по кредитам "Укрэнерго" для выплат по "зеленому тарифу"

Верховная Рада предоставила Кабмину право предоставлять государственные гарантии по кредитам для НЭК "Укрэнерго".

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующая норма была проголосована при принятии законопроекта №4119 о внесении изменений в госбюджет на 2020 год для утверждения схемы погашения налоговых долгов "Укрнафты".

В пресс-службе Минэнерго уточнили, что "Укрэнерго" направит средства от кредитов под государственные гарантии на выплаты по "зеленому тарифу".

Как сообщалось, в сентябре Верховная Рада отклонила правительственный законопроект №3960, которым предлагалось предоставить госгарантии по кредитам для "Укрэнерго".

Напомним, "Укрэнерго" планировало привлечь у ЕБРР 128 млн евро (3,8 млрд грн), а у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) – 92 млн евро (2,8 млрд грн). В частности, средства ЕИБ были сэкономлены по результатам реализации проектов строительства ВЛ 750 кВ "РАЭС – Киевская" и ВЛ 750 кВ "ЗАЭС – Каховская".

"Укрэнерго", в частности, планировала взять кредитные средства у МФО, чтобы рассчитаться с долгами перед производителями электроэнергии из ВИЭ, а также снизить нагрузку на потребителей путем меньшего повышения тарифа компании на передачу электроэнергии.