В оккупированном Крыму выставили на продажу захваченный винзавод "Массандра"

Подконтрольное оккупационным властям Крыма "Министерство имущественных и земельных отношений" выставило на аукцион 100% акций АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра".

Как говорится в материалах российской "Единой электронной торговой площадки", оккупанты оценили старейший и крупнейший винзавод Крыма в минимум 5,3 млрд рублей или меньше $70 млн по текущему курсу, передает Интерфакс-Украина.

Шаг аукциона составляет 26,5 млн рублей (0,5% начальной цены продажи).

Аукцион назначен на 14 декабря. Заявки на участие в торгах принимаются до 18:00 8 декабря.

Сейчас 100% акций компании оформлены подконтрольное оккупационным властям "Минимущества Крыма".

Как сообщалось, в феврале 2019 года правительство РФ по предложению Управления делами российского президента Владимира Путина передало объединение "Массандра", одного из крупнейших производителей вина в Крыму, в собственность назначенных Россией оккупационных властей полуострова.

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"Массандра" объединяет восемь винодельческих хозяйств. Предприятию принадлежат 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс. га заняты виноградниками. Объединение производит до десяти миллионов бутылок вина в год.

Напомним, оккупационные власти Крыма осенью 2014 года передали "Массандру" в управление делами президента России.

11 сентября 2015 года президент России Владимир Путин посетил оккупированный Крым в компании своего друга, экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. В ходе визита гостей "гендиректор" Янина Павленко самовольно изъяла из знаменитой коллекции одну из самых ценных бутылок энотеки "Массандры" - Херес-де-ля-Фронтера урожая 1775 года, который привез в Крым из Испании граф Михаил Воронцов.