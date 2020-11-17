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SkyUp разрешил платить за перевес онлайн

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SkyUp разрешил платить за перевес онлайн
Авиаперевозчик SkyUp разрешил пассажирам платить за перевес багажа через интернет по специальной цене.

Услуга называется Upgrade bagggage и позволяет поднять разрешенный вес для одного чемодана с 23 кг до 32 кг за $20, сообщает avianews.com.

Ранее опция оплаты перевеса была доступна только в аэропорту и стоила $6 за 1 кг. Таким образом, использование новой услуги становится выгодным, когда перевес составляет свыше 3 кг.

На данный момент заказать Upgrade bagggage можно по телефону колл-центра SkyUp 0 800 30 31 13, или написав запрос на электронную почту.

После этого пассажиру пришлют специальную ссылку, которая содержит форму для ввода данных платежной карты.

В дальнейшем в авиакомпании намерены внедрить оплату перевеса в личный кабинет на собственном сайте. Ожидается, что это займет несколько недель.

Новая опция доступна, если до вылета остается не менее трех часов.

В SkyUp обратили внимание, что оплата услуги Upgrade bagggage не увеличивает разрешенные габариты сумки - они не должны превышать 158 см по сумме трех измерений.

Для провоза чемодана с размерами до 330 см по сумме трех измерений необходимо оплатить $45 при заказе через колл-центр заранее или $70 на стойке в аэропорту.

Джерело:  avianews.com

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