"Энергоатом" намерен подключить второй энергоблок Запорожской АЭС не позже 25 ноября

Энергоблок №2 Запорожской атомной станции (ЗАЭС) после ремонта должен быть подключен не позже 25 ноября, а ожидаемый срок подключения ЗАЭС-5 - 20 декабря.

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома".

"Энергоблок №2 ЗАЭС готов к набору параметров и подключению к сети и находится в ожидании пускового совещания при участии Госатомрегулирования, запланированного на 19 ноября. С учетом этого он может быть подключен к сети не позже 25 ноября", – говорится в сообщении НАЭК, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, учитывая определенные законодательством сроки эксплуатации энергоблоков АЭС в сверхпроектный период, ожидаемый срок подключения ЗАЭС-5 – 20 декабря.

При этом в "Энергоатоме" отметили, что именно искусственные ограничения производства э/э АЭС в апреле-августе со стороны Министерства энергетики, пересмотревшего прогнозный баланс электроэнергии на 2020 год и сократившего объемы товарной продукции "Энергоатома" с 80,6 млрд кВт-ч до 73,7 млрд кВт-ч, привели к смещению сроков ремонтной кампании.

В сообщении, в частности, отмечается, что плановый ремонт ЗАЭС-2 из-за действий министерства был отсрочен с июня на два месяца.

"Из-за введенных Минэнерго необоснованных ограничений блок при мощности 1000 МВт выдавал только 580 МВт, затем на три недели был выведен в резерв, а дальше снова работал с ограничением почти в 40%. В результате был смещен срок использования ядерного топлива, и плановый ремонт пришлось начать на два месяце позже", – разъяснили в компании, уточнив, что в итоге ремонт закончился не в начале сентября, как планировалось, а в ноябре.

Аналогичная ситуация произошла и с обслуживанием ЗАЭС-4 и ЗАЭС-5.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что решение о сокращении производства э/э на АЭС "не учитывало ни технических нормативов их эксплуатации, ни графиков планового ремонта".

"Недальновидные решения министерства этот график сломали, что привело к смещению регламентных работ на Запорожской и Ривненской АЭС", – подчеркнули в НАЭК.

Кроме того, балансовые ограничения производства атомной энергии, которые с подачи Минэнерго были поддержаны Антикризисным штабом, привели к ежемесячным убыткам НАЭК на уровне 1-1,5 млрд грн.

Результатом решений Минэнерго, по мнению НАЭК, стал рост производства э/э на тепловых станциях, "которые в периоды максимального искусственного ограничения мощности АЭС превышали, как правило, обычно наибольшую долю атомной генерации".

В то же время в НАЭК отметили, что несмотря на искусственные преграды, компания всегда выполняла и даже перевыполняла установленные министерством нормы производства э/э. Так, в ноябре при установленной норме в 6,09 млрд кВт-ч производство АЭС по прогнозам составит 6,1 млрд кВт-ч.

"В очередной раз подчеркиваем недопустимость принятия некомпетентных решений, предоставления искривленной и необъективной информации относительно ситуации в отрасли и информационных атак на "Энергоатом", – резюмировали в НАЭК, подчеркнув, что такие действия могут привести к полному разбалансированию энергосистемы и непредвиденным последствиям.

Как сообщалось, Минэнерго в этот же день обвинило НАЭК "Энергоатом" в срыве ремонтной кампании 2020 года, что, по его мнению, и привело к снижению производства атомной электроэнергии, а в последствии к росту цены ресурса на рынке.

По данным НАЭК на 17 ноября, на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков, энергоблоки №2, 5 ЗАЭС, энергоблок №3, 4 РАЭС и энергоблок №2 ХАЭС – находятся в ремонте.