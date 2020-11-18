В Украине за сутки обнаружено 12,5 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утром 18 ноября обнаружено 12 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 535 детей и 529 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализованы 1668 человек; зафиксировано 256 летальних случаев; выздоровели 8 096 человек.

В общем за все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 570 153 человека, выздоровели 259 079 человек, умерли от коронавируса 10 112 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.

Кабинет министров опубликовал постановление №1100 от 11 ноября, которым в Украине вводится карантин "выходного дня", а также вводится ряд противоэпидемических мер в будние дни по всей территории страны.

Ранее власти Львова, Одессы и Черкасс заявили, что не будут поддерживать решение правительства о введении карантина "выходного дня".

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что местные власти не имеют полномочий каким либо образом ограничивать действие решения Кабмина о введении карантина выходного дня и ужесточении противоэпидемических мер.