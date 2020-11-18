В Раду подали постановление об увольнении Гетманцева с поста главы финкомитета

36 народных депутатов из "Евросолидарности", "Довиры" и "За майбутнє" подали в Верховную Раду проект постановления об увольнении Даниила Гетманцева ("Слуга народа") с должности главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.