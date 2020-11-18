В порту "Южный" в контейнере с бананами нашли партию кокаина на $4 миллиона. ВИДЕО

Правоохранители нашли 20 брикетов кокаина в морском порту "Южный". Наркотик был спрятан в вентиляционных люках контейнера с бананами. Стоимость этой партии по ценам "черного рынка" составляет $4 млн.