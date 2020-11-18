Коболев объяснил рост цен на газ для населения

Высокая цена природного газа от газсбытов связана не с источником получения газа, а с желанием иметь высокую маржу.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает LIGA.net.

Комментируя 30-40%-ю разницу в цене газа между ГК "Нафтогаз Украины" и газсбытами группы Дмитрия Фирташа, которые с 2015 года поставляют газ населению, Коболев отметил, что цена на газ зависит от количества клиентов.

"Цена является производной не от того, какой газ и где его берут, а от другой стороны бизнеса – наличия клиентов. Когда у крупного поставщика есть 8-9 млн клиентов (70% всех потребителей газа в Украине), которые очень инертны, когда он знает, что 90% из них, скорее всего, этой зимой никуда не перейдут, от слова "совсем", и нет какого-то органа, который бы на эту ситуацию смотрел очень жестко, что он будет делать? Он будет максимизировать маржу", – уверен Коболев.

Он считает, что нет никакой логической связи между маржой газсбытов и тем, у кого они покупают газ.

"Более того, я проверял – есть частная компания, которая продает дешевле газ, чем у нас. Есть компании, которые продают по ценам, близким к нашим. Для "Нафтогаза" плюс 1 гривня, при нашей малой базе клиентов, принесет очень малую прибыль. Поэтому мы воюем за конечного потребителя", – рассказал Коболев.

По подсчетам издания, сейчас на газовом рынке для домохозяйств работает 57 компаний – на 20 больше, чем в 2019-м, когда основным поставщиком газа во многих областях страны были так называемые газсбыты. Это монопольные поставщики топлива, подконтрольные группе РГК Дмитрия Фирташа. Она владеет более 30 компаниями примерно в 20 регионах страны.