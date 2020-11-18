Новини

Турция выдала "Росатому" лицензию на строительство третьего блока новой АЭС

5130
Турция выдала "Росатому" лицензию на строительство третьего блока новой АЭС
Минэнерго Турции выдало лицензию на строительство третьего энергоблока АЭС "Аккую".

В Минэнерго страны напомнили, что первый энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в 2023 году, передает турецкое информагентство Anadolu.

Проект первой турецкой АЭС включает в себя четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 мегаватт.

Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар". Стоимость проекта строительства АЭС составляет около $22 млрд.

Как сообщалось, заливка первого бетона под блок №1 АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 года при участии президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Заливка первого бетона под блок №2 ожидалась до конца 2019 года, но в итоге о начале строительства этого блока сообщили в конце июня.

По состоянию на конец июня на третьем блоке шли плановые буро-взрывные работы, по четвертому блоку "Росатом" в августе направил документы на получение строительной лицензии.

Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини