Кабмин выделил 210 миллионов на развитие городского транспорта
Согласно распоряжению правительства, в частности, уменьшается объем предоставления кредита по программе "Модернизация украинской железной дороги" на 200 млн грн для реализации инвестиционного проекта "Проект модернизации украинской железной дороги", сообщает Интерфакс-Украина.
Кроме того, уменьшается объем предоставления кредита по программе "Безопасность движения в городах Украины" на 9,82 млн грн для реализации инвестиционного проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".
При этом увеличивается объем предоставления кредита по программе "Развитие городского пассажирского транспорта в городах Украины" на 209,82 млн грн для реализации инвестиционного проекта "Развитие городского пассажирского транспорта в городах Украины".