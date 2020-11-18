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Кабмин предложил унифицировать ставки таможенных пошлин на товары легпрома

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Кабмин предложил унифицировать ставки таможенных пошлин на товары легпрома
Кабинет министров предлагает пересмотреть ставки таможенной пошлины на товары легкой промышленности для ускорения их таможенного оформления, в частности, установить нулевую ставку пошлины на пряжу, волокна, нитки.

Соответствующий законопроект правительство утвердило на заседании 18 ноября, сообщает пресс-служба Министерства финансов

Как пояснил Минфин, по данным "Укрлегпрома", унификация ставок пошлин будет способствовать росту объемов ввоза в Украину текстильного сырья и материалов для переработки. В перспективе это может ускорить рост украинского легпрома.

Согласно тексту проекта закона, правительство также предлагает установить льготные ставки пошлины в размере от 1% до 8% на готовую продукцию - ткани, фетр, сетки, шпагат и канаты, однако повысить полные ставки таможенной пошлины до 10% на товары легпрома в тех товарных подкатегориях, где они ниже 10%.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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