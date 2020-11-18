Нацкомиссия повысила тариф оператора рынка электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила тариф госпредприятия "Оператор рынка" на 2021 год на осуществление операций купли-продажи на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) на 21,12% – с 3,03 грн до 3,67 грн за МВт-ч.

Соответствующее решение принято на заседании регулятора в среду, 18 ноября, передает Интерфакс-Украина.

При этом регулятор уменьшил на 8% по сравнению с действующим фиксированный платеж за участие в этих сегментах – до 3016,19 грн.

"Утвердить рассчитанные ГП "Оператор рынка" на 2021 год: фиксированный платеж за участие на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке в размере 3016,19 грн (без НДС), тариф на осуществление операций купли-продажи на рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке в размере 3,67 грн/МВт-ч (без НДС)", – сказано в решении регулятора.

Согласно информации на сайте ОРЭ, действующий фиксированный платеж за участие в РСВ/ВСР составляет 3 269,46 грн (без НДС), тариф на осуществление операций купли-продажи на этих сегментах рынка – 3,03 грн/МВтч (без НДС).

Как сообщалось, в конце октября Кабинет министров уволил Владимира Евдокимова с должности директора ГП "Оператор рынка" назначив и.о. главы госпредприятия Романа Сутченко.

"Оператор рынка" – предприятие, выделенное из ГП "Энергорынок", с целью обеспечения функционирования биржевых сегментов (рынок на сутки вперед (РСВ) и внутрисуточный рынок (ВСР) нового оптового рынка электроэнергии, запущенного с 1 июля.

В октябре 2019 года гендиректор госпредприятия "Оператор рынка" Владимир Евдокимов заявлял, что рассчитывает на завершение процесса корпоратизации предприятия до конца 2020 года.

Корпоратизация ГП "Оператор рынка" является требованием закона "О рынке электрической энергии". Согласно ему, после корпоратизации государству должно принадлежать 100% акций в уставном капитале оператора. Предприятие не подлежит приватизации или отчуждению.