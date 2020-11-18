АМКУ рекомендовал отменить ограничения по банковским гарантиям для Оператора ГТС

Антимонопольный комитет Украины письмом №48-рк от 5 ноября рекомендовал Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), упразднить норму об ограничении числа банков, которые могут предоставлять финансовые гарантии при операциях по транспортировке газа, исключительно системными банками.

Такое ограничение НКРЭКУ ввела своим постановлением №1611 от 26 августа о внесении изменений в Кодекс газотранспортной системы.

"Оператор газотранспортной системы не принимает финансового обеспечения в виде банковской гарантии, выданной банком, который не отнесен Нацбанком Украины к перечню системно важных банков", ‒ говорится в постановлении регулятора.

АМКУ счел такие действия НКРЭКУ противоречащими ряду положений закона "О защите экономической конкуренции".

"Привести положения Кодекса газотранспортной системы в части требований к финансовому обеспечению выполнения обязательств заказчика услуг транспортировки газа в соответствие с законодательством о защите экономической конкуренции путем недопущения: предоставления отдельным субъектам хозяйствования льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное состояние относительно конкурентов", ‒ говорится в рекомендациях АМКУ.

Антимонопольное ведомство приняло указанное решение после получения соответствующих заявлений со стороны ООО "Йе Энергия" (бывшее ООО "ЕГАЗ") и АО "Сбербанк".

"Сужение круга банков, гарантия которых может считаться ООО "Оператор ГТС Украины" приемлемым финансовым обеспечением, усиливает финансовый барьер доступа субъектов хозяйствования на рынок поставок природного газа как поставщика", ‒ говорится в тексте заявления "Йе Энергия".

Окружной административный суд Киева, своим решением от 6 октября, удовлетворил соответствующий иск "Йе Энергия" и отменил действие положений постановления НКРЭКУ №1611 об ограничении количества банков, предоставляющих финансовое обеспечение на рынке газа, системными банками.

Согласно законодательству, НКРЭКУ обязана сообщить АМКУ о результатах рассмотрения рекомендаций антимонопольного органа в течение 20 дней со дня их получения.