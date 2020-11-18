Кабмин утвердил перечень приоритетных проектов для инвестиций

Кабинет министров на заседании в среду, 18 ноября, утвердил перечень приоритетных инвестпроектов до 2023 года.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение правительство утвердило с трехдневной доработкой.

Согласно пояснительной записке к проекту документа, перечень приоритетных инвестпроектов разработан в рамках Госпрограммы стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии СOVID-19.

В целом в перечень вошло 103 проекта, из которых 47 проектов планируется реализовать за средства государственного и местного бюджетов.

При этом финансово-экономические расчеты были поданы только по трем инвестпроектам Государственного космического агентства. По остальным проектам таких расчетов нет.

Согласно утвержденному перечню, первым проектом в списке указано создание дата центра на мощностях АЭС госпредприятия "Энергоатом" с использованием кредитных средств, средств инвестора и собственных ресурсов оператора АЭС.

Также в список вошли проекты строительства двух новых блоков на Хмельницкой АЭС, реконструкция блоков Славянской ТЭС "Донбассэнерго", строительство Каховской ГЭС-2, создание курорта на берегу Черного моря и парка аттракционов на Гидропарке в Киеве, строительства ряда медицинских учреждений, модернизации семейства самолетов Ан-124-100 и Ан-225 "Мрия", организация производства ШВЛ, создания нового ракетного двигателя РД870, запуск серийного производства нового беспилотника, новых гранат, строительства ряда мусоросжигательных заводов, ряд объектов дорожного строительства и т.д.