Глава Госгеокадастра анонсировал увольнение 60% сотрудников

Кабинет министров решил ликвидировать как юридические лица публичного права территориальные органы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, что приведет к сокращению ее штата.

Соответствующее постановление №1118 от 16 ноября обнародовано на официальном правительственном портале, сообщает пресс-служба ведомства.

Этим же постановлением предусмотрено, что новые территориальные органы Госгеокадастра будут созданы как структурные подразделений аппарата указанной Службы.

Как пояснил глава Госгеокадастра Роман Лещенко, это решение связано с передачей значительной части земель местным общинам.

"Это решение, параллельно с передачей земель общинам, является шагом к превращению Госгеокадастра в орган, который будет предоставлять гражданам качественные сервисные услуги и работать над наполнением кадастра", – сообщил Лещенко.

Он отметил, что по предварительным оценкам, выполнять свои функции Госгеокадастр сможет со штатом менее 4 тыс. сотрудников, а не 10 тысяч, как сейчас.

При этом передача земель в распоряжение ОТГ снимает значительную часть нагрузки, которая сейчас из-за распоряжения землями сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

"О сотрудниках и их дальнейшей судьбе – мы будем рассматривать возможность максимального сохранения профильных специалистов. В этом нам придется конкурировать с территориальными общинами, которые в связи с передачей им земель за пределами населенных пунктов, тоже будут искать соответствующих специалистов", – отметил председатель.

Лещенко добавил, что новая структура Госгеокадастра в ближайшее время будет опубликована на официальном сайте.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров принял постановление №1113, которое запускает механизм передачи около 2 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения объединенным территориальным общинам.