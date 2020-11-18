"Укроборонпром" обвинил Уруского в попытке назначить своих людей на предприятия концерна

Руководство новосозданного Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности вмешивается в работу ГК "Укроборонпром" и уже третий месяц системно блокирует реформирование оборонно-промышленного комплекса.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте госконцерна.

В заявлении подчеркивается, что руководство Минстратегпрома публично взяло на себя обязательство не вмешиваться в хозяйственную деятельность государственных компаний и поддержало концепцию реформирования "Укроборонпрома".

"Несмотря на публичные обещания решительных действий, уже третий месяц Министерство системно блокирует реформирование государственного концерна "Укроборонпром" и оборонно-промышленного комплекса в целом", – сказано в сообщении.

В частности, не начата подготовка Стратегии оборонно-промышленного комплекса, не утверждена Политика собственности Концерна, не начата работа по подготовке нормативно-правовых актов для имплементации нового закона "Об оборонных закупках", что может заблокировать этот процесс уже с 1 января 2021 года.

Кроме того, в заявлении отмечается, что по настоянию Министерства остановлено рассмотрение законопроектов, необходимых для начала реформирования государственного сектора оборонно-промышленного комплекса.

"Кроме того, вопреки нормам действующего законодательства и с нарушением стандартов управления государственной собственностью, с первого дня работы Министерство вмешивается в деятельность ГК "Укроборонпром" в виде устных поручений и многочисленных настояний", – сказано в заявлении.

В частности, систематически поступают требования и рекомендации по назначению посторонних лиц директорами предприятий-участников Концерна, а именно компаний "Укрспецэкспорт", "Спецтехноэкспорт", "Укробронсервис", ГП "Киевский бронетанковый завод", ПАО "Киевский завод Радар", Ивано-Франковского котельно -сварочного завода и предприятий во Львовской области и тому подобное.

В то же время отдельно высказываются настойчивые требования об освобождении сотрудников "Укроборонпрома", ответственных за безопасность, экспорт, связи с государственными органами власти и трансформацию.

"Такие методы направления противоречат принципам управления государственными компаниями Организации экономического сотрудничества и развития, курс на внедрение которых официально провозгласила Украина", – подчеркивают в "Укроборонпроме".

При этом, в соответствии с действующим законодательством и уставом "Укроборонпром", функцию собственника по отношению к Концерну может осуществлять только Кабинет министров через соответствующий надзор и контроль со стороны наблюдательного совета.

В то же время Минстратегпром может только формировать государственную политику в этой сфере и не имеет полномочий по управлению государственными предприятиями, которые не принадлежат к сфере его управления.

В "Укроборонпроме" называют такие действия недопустимыми и обращаются к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО с просьбой обратить внимание на ситуацию, которая сложилась вокруг реформы оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщалось, 16 июля Верховная Рада назначила Олега Уруского на пост вице-премьер-министра -министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. С апреля Уруский возглавлял инжиниринговую компанию, конечным бенефициаром которой является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.