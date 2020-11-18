Мининфраструктуры планирует взять в долг $185 миллионов на ремонт дорог Луганщины

Министерство инфраструктуры планирует привлечь кредиты Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на общую сумму около $185 млн для реализации проекта по восстановлению дорожной инфраструктуры Луганщины "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (Проект 3В)" -.

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, соответствующие договоры планируется подписать до конца года, чтобы весной начать работы, передает пресс-служба министерства.

В частности, в рамках проектов ЗВ на восстановление дорог в Луганской области Украины получит $65 млн займа от МБРР и 100 млн евро кредита от ЕИБ. Они будут направлены на капитальный и текущий средний ремонт участков автодорог:

Н-26 Чугуев-Меловое;

Р-66 КПП "Демино-Александровка" - Сватове - Лисичанск - Луганск;

Т-13-02 КПП "Танюшевка" - Старобельск - Бахмут.

Всего в рамках вышеупомянутого проекта будет обновлено около 183 км автодорог общего пользования государственного значения в Луганской области.

"Отобранные участки дорог Луганской области, которые будут обновлены в рамках этого проекта, были запроектованы еще в 50-60-х годах прошлого века, и, конечно, пока не соответствуют фактической нагрузке и интенсивности дорожного движения. Отдельные участки дорог со слабыми грунтами или существующими поражениями при эксплуатации разрушаются практически каждые сутки", – отметил Криклий.

По его словам, результаты проекта смогут ощутить на себе жители восточного региона, а жители временно оккупированных территорий будут знать, что Украина заботится о своих гражданах.