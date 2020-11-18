МВД уволило завхоза Нацполиции, открывшего элитный комплекс отдыха под Киевом. ВИДЕО

Министерство внутренних дел уволило руководителя департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова, семейный загородный комплекс отдыха которого работал, несмотря на так называемый "карантин выходного дня".

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало, передает Bihus.Info.

"Начальник Департамента управления имуществом НПУ полковник Иван Наумов с сегодняшнего дня освобожден от занимаемой должности", – сообщил спикер МВД.

В министерстве отметили, что Национальная полиция проводит служебную проверку по фактам, обнародованным в отношении должностного лица в средствах массовой информации.

Тем не менее, на сайте Нацполиции Наумов до сих пор указан как руководитель Департамента управления имуществом.

Как сообщалось, в августе журналисты выяснили, что сын Ивана Наумова стал владельцем фирмы, которая 29 июля открыла комплекс отдыха NAVY под Киевом. Бизнес-проект, по словам полицейского, финансировался из семейных сбережений, однако никаких затрат на него чиновник не задекларировал.

При этом за несколько недель до открытия самого Ивана Наумова регулярно фиксировали на территории комплекса. Наумов продолжил появляться в комплексе и после открытия, в частности в рабочее время.

Кроме того, на его тещу был записан автомобиль Maserati, земля, на которой сейчас возведен комплекс NAVY, а также до сих пор записана земля, на которой возводится 5-этажный дом.

А в субботу, 14 ноября, во время первого "карантина выходного дня", журналисты зафиксировали, что ресторанный комплекс NAVY продолжал работать и принимать клиентов.