Суд закрыл еще одно дело против Труханова из-за решения Конституционного Суда

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл ещё одно уголовное производство о недостоверном декларировании в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова.

Как сообщили в пресс-службе ВАКС, это дело касалось недостоверных данных в декларациях Труханова за 2015 -2016 годы, передает Интерфакс-Украина.

В суде пояснили, что дело закрыто в связи с отменой Конституционным Судом уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Как сообщалось, ранее на том же основании коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) закрыла уголовное производство по обвинению мэра Одессы в декларировании недостоверной информации за 2017 год.

Ранее ВАКС по той же причине закрыл дело о недостоверном декларировании в отношении бывшего председателя Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля, который всю жизнь работал в СБУ, но ведет вместе с семьей способ жизни, не соответствующий доходам.

Напомним, ранее Конституционный Суд признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

На момент принятия КСУ указанного решения на рассмотрении в ВАКС находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса.