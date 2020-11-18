Прокуратура обнаружила аферу на 9 миллионов при строительстве железной дороги в "Борисполь"

При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры №3 сообщено о подозрении экс-директору компании-поставщика в завладении бюджетными средствами при поставке песка для строительства железнодорожного сообщения от вокзала "Киев - Пассажирский" в международный аэропорт "Борисполь" (ч. 5 ст. 191 УК Украина).

Об этом говорится в сообщении Офиса прокурора.

По данным следствия, между ООО "Киев песок" и региональным филиалом "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" был заключен договор о поставке песка для строительства скоростной линии железнодорожного сообщения по маршруту "Киев - Пассажирский" - аэропорт "Борисполь".

На основании поддельных расходных накладных региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" перечислил на счет предприятия более 21 млн грн за якобы поставку 60 тыс. кубометров песка.

Заключением судебно-экономической экспертизы подтверждено, что предприятием фактически поставлено только 35 тыс кубометров песка, в связи с чем почти 9 млн грн государственных средств были безосновательно получены экс-директором предприятия.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины: лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.