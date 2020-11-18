Глава Киберполиции пытается запретить проверку своего имущества через суд. ВИДЕО

Окружной административный суд города Киева (ОАСК) открыл производство по делу по иску Александра Гринчака к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Как сообщает пресс-служба суда, ОАСК решил рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

"Среди требований указанного иска – признать противоправным осуществления НАПК мониторинга образа жизни Александра Гринчака и обязать Нацагентство уничтожить всю информацию, полученную таким образом. Истец также оспаривает решение НАПК о проведении полной проверки его деклараций", – сказано в сообщении.

НАПК начало полную проверку деклараций начальника Департамента Киберполиции Александра Гринчака в начале октября. Гринчак в органах системы МВД работает с 1995 года.

Как сообщалось, перед этим журналисты проекта "Слідство.Інфо" выяснили, что Гринчак не задекларировал дом площадью 221 квадратный метр в Киеве стоимостью около 7,5 млн грн, которым с 2016 года официально владеет его мать.

В декларациях о доходах за 2016-2018 годы Гринчак указывал свою мать как члена семьи, но в документах об этом доме не вспоминал.

Кроме того, Гринчак задекларировал пользование внедорожником Lexus GX460 2016 года, которым владеет его отец. А жена киберполицейского ездит на авто Lexus RX350 2012 года, который принадлежит теще Гринчака. Однако, ни отец, ни теща Гринчака, судя из открытых источников, официально не получают доходов, которые могли бы объяснить покупку этих автомобилей.