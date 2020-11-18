Кабмин перераспределил 1,3 миллиарда субвенции на социальные проекты за средства ЕИБ

Кабинет министров на заседании в среду, 18 ноября, перераспределил субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию 243 объектов социальной инфраструктуры в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины от ЕС и Европейского инвестиционного банка в 2020 году.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает пресс-служба Минрегиона.

В целом законом о госбюджете на 2020 год на реализацию проектов в рамках программы предусмотрено 1,1 млрд грн в специальном фонде и 175 млн грн – в общем фонде госбюджета.

Однако, как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, для завершения всех проектов в рамках программы этих средств недостаточно. Ведь с учетом проведенных оплат в 2017-2019 годах, потребность в средства на 2020 год составляет 5,7 млрд грн.

Поэтому предложено перераспределить средства субвенции с учетом степени готовности каждого объекта позволит более эффективно использовать средства в рамках Программы и ускорить ее реализацию, учитывая требования и процедуры, определенные ЕИБ.

"Инвестиции, которые предоставляет Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины, помогают возродить полноценную жизнь для тысяч людей, живущих в восточных пострадавших регионах страны. Ведь в первую очередь проекты, реализуемые в рамках Программы, направлены на улучшение социальной инфраструктуры и решения потребностей внутренне перемещенных лиц", – отметил Чернышов.

Напомним, в 2014 году Европейский инвестиционный банк и правительство Украины заключили рамочное соглашение о "Чрезвычайной кредитной программе для восстановления Украины", предусматривающее выделение кредита в размере 200 млн евро на проекты восстановления. 20 апреля 2015 года Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение.