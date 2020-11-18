EБA просит правительство решить ситуацию с нехваткой польских разрешений на грузовые перевозки

Европейская бизнес-ассоциация обратилась к правительству с просьбой решить ситуацию с нехваткой польских авторазрешений на грузовые перевозки.

Об этом говорится в сообщении EБA.

Как сообщается, ежегодно бизнес жалуется на недостаток авторазрешений со стороны Польши, однако в 2020 году, как отмечают представители бизнеса, "он достиг критической точки". В текущем году украинские перевозчики получили 160 тыс. разрешений и уже полностью исчерпали эту квоту.

"Европейская бизнес ассоциация неоднократно отмечала эту проблему и искала содействия в ее решении как в Кабинете министров Украины, так и на международном уровне. Мы благодарны правительству за неоднократные обращения к польской стороне по этому вопросу, однако, к сожалению, игроки рынка вынуждены констатировать, что положительных сдвигов пока не произошло", - говорится в сообщении.

В EБA отмечают, что недостаточное количество разрешений уже приводит к негативным последствиям, включая приостановление производства, задержки или сокращение поставок готовой продукции в ЕС. Нарушение сроков доставки грузов к компаниям-партнерам за пределами Украины создает препятствия для надлежащего исполнения договорных обязательств украинскими предприятиями и негативно влияет на имидж Украины.

"В этом году Украина осуществила важные шаги для урегулирования порядка выдачи разрешений, в частности, в части введения электронного бронирования разрешений, которое способствует обеспечению прозрачности процесса их получения. Впрочем, исключительно внутренних усилий недостаточно - нам нужно наладить диалог с международными партнерами", - заявила менеджер Комитета по логистике ассоциации Дарья Сичкар.

В связи с этим EБA просит Кабмин настоять на увеличении количества разрешений Республики Польша минимум до 200 тыс. в 2021 году на ближайшем заседании украинско-польской смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.

Кроме того, ассоциация просит предусмотреть 60% от выделенного количества польских разрешений на 2021 год для транзита, ведь через Польшу идут основные торговые потоки в ЕС. Также, по мнению бизнеса, правительству необходимо способствовать установлению диалога с ЕС по полной отмене необходимости получения разрешений для автотранспортных средств категорий "Евро-5" и "Евро-6" на перевозку грузов автомобильным транспортом из Украины в ЕС для комплексного урегулирования ситуации с нехваткой разрешений.

Ранее в Министерстве инфраструктуры Украины констатировали, что Украина выполнила все взятые на себя обязательства, принятые на себя во время заседаний Смешанных комиссий по вопросам международных грузовых автомобильных перевозок, однако польская сторона договоренность на уровне президентов не выполняет.