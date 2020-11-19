Цены на золото снижаются на фоне роста доллара

Золото в четверг утром дешевеет на фоне роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

Утром цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,39%, или на 7,35 доллара, до 1866,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,75% — до 24,27 доллара за унцию, сообщает Прайм.

Цены на золото продолжают снижаться третью торговую сессию подряд. В четверг давление на стоимость золота оказывает укрепление курса доллара, который перешел к росту после нескольких дней снижения. В случае удорожания доллара металл становится дороже для держателей иностранной валюты.

При этом снижение цен на драгметалл сдерживает статистика по коронавирусу. Так, по данным университета Джонса Хопкинса, за последние сутки в США выявили более 161 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончалась еще 1 707 человек. Ранее в стране был побит новый антирекорд суточного прироста – число заразившихся составило более 180 тысяч человек. На этом фоне в отдельных штатах вводятся новые ограничения. Ситуация также остается тяжелой в Европе.

Валютный стратег DailyFx Илья Спивак, отмечает, что на фоне высокой заболеваемости в США инвесторы вновь сосредоточатся на пакете поддержки экономики страны в период пандемии, что может способствовать росту цен на золото. При этом стратег также отмечает, что стоимость золота в перспективе может снизиться до 1750 долларов за унцию.