Российский производитель гаубиц сообщил о сложностях с финансами

Российское Нижнетагильское АО "Уралтрансмаш" (входит в концерн "Уралвагонзавод") заявило о сложной финансовой ситуации в просьбе об отсрочке исполнения судебного акта по одному из дел, рассматриваемых Арбитражным судом Свердловской области.

В определении суда на это заявление говорится, что на конец 2019 года у предприятия образовались долгосрочные и краткосрочные обязательства по кредитам на общую сумму 23,14 млрд рублей ($300 млн), непокрытый убыток прошлых лет составил 10,76 млрд рублей ($140 млн), чистый убыток - 858,62 млн рублей ($11,3 млн), сообщает Интерфакс.

Эти данные "свидетельствуют о сохранении неблагоприятной финансовой ситуации на АО "Уралтрансмаш" и, как следствие, сложностях с урегулированием вопроса погашения кредиторской задолженности общества", говорится в резолютивной части определения.

Тяжелое материальное положение предприятия также подтверждается уже предоставленной рассрочкой исполнения решений по нескольким делам о задолженностях компании.

Как сообщили в пресс-службе "Уралтрансмаша", изначально финансово-экономическое состояние предприятия ухудшилось в 2014-2015 годах из-за увеличения кредитного портфеля по причине роста курса валют, увеличения стоимости обслуживания ранее полученных кредитов (в том числе за счет существенного роста процентных ставок), а также снижения объемов реализации по специальной и гражданской продукции.

"С целью улучшение финансового состояния на предприятии разработана программа финансового оздоровления, содержащая экономическое обоснование, перечень и сроки исполнения мероприятий, позволяющих повысить платежеспособность и выйти на безубыточную деятельность", - отметил представитель компании.

По его словам, имеющаяся загрузка по гособоронзаказу и по гражданской продукции позволяет предприятию функционировать в обычном режиме и выполнять поставленные задачи.

По данным пресс-службы, в 2020 году предприятие изготовило и поставило для Минобороныновые самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-С", модернизированные самоходные гаубицы 2С19М1 "Мста-С" и 2С3М "Акация", а также минометы 2С4 "Тюльпан" после капремонта.

"Уралтрансмаш" специализируется на производстве самоходных артиллерийских установок и гусеничных минных заградителей, а также изготавливает продукцию гражданского назначения, в том числе трамваи. 99,16% акций предприятия принадлежит АО "Уралвагонзавод".