"Райффайзен банк Аваль" присоединился к системе BankID

"Райффайзен банк Аваль"присоединился к системе электронной дистанционной идентификации физических лиц BankID.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины в Facebook.

"Райффайзен банк Аваль" стал 23 банком, который подключился к Системе BankID НБУ в качестве идентификатора. Общая доля банков-участников по количеству эмитированных ими карт выросла до 93%.

BankID НБУ открывает доступ к услугам более 40 государственных и общественных учреждений и предоставляет пользователям возможность проходить верификацию удаленно, чтобы дистанционно получить доступ к финансовым, административным и коммерческим услугам.

По данным НБУ, участниками BankID также являются ПриватБанк, банки "Альянс", "Форвард", ПУМБ, Ощадбанк, Альфа-Банк, ОТП Банк, Аккордбанк, банк "Глобус", Пиреус Банк, Правэкс Банк (все - Киев), Мотор-Банк (Запорожье), "Восток", Радабанк, банк "Конкорд", А-Банк (все - Днепр), Кредобанк, Идея Банк (оба - Львов), "Пивденный" (Одесса), МТБ Банка (Одесская обл.), Асвио Банк (Чернигов) и виртуальный monobank.

"Райффайзен Банк Аваль" основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов (109,23 млрд грн) "Райффайзен Банк Аваль" занимал 5-е место среди 74 действовавших банков.