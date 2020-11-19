Новини

Рябикин уволился из "Борисполя" после назначения главой Таможенной службы

8830
Рябикин уволился из "Борисполя" после назначения главой Таможенной службы
Генеральный директор Государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" Павел Рябикин покидает свой пост, который занимал с 23 марта 2017 года.

"Решение покинуть пост было принято в связи с победой в конкурсе и назначением руководителем Государственной таможенной службы Украины", - сообщает пресс-служба аэропорта.

До назначения нового руководителя исполнять обязанности генерального директора ГП МА "Борисполь" будет Олег Васильевич Струк, заместитель генерального директора по инженерно-техническому обеспечению и развитию персонала — директор филиала ГП МА "Борисполь".

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в среду, 18 ноября, принял распоряжение о назначении Павла Рябикина председателем Государственной таможенной службы путем заключения с ним контракта на период действия карантина.

До этого Рябикин с марта 2017 года занимал должность гендиректора государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь".

Ранее он был депутатом Украины третьего созыва, а в 2005-2006 занимал должность заместителя министра транспорта и связи. С 2014 года работал в Киевской городской администрации, занимаясь вопросами инфраструктуры и транспортного строительства.

ТОП-новини

всі новини