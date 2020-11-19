Украина до 2030 года заменит общественный транспорт электрическим, – Криклий
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает сайт Министерства инфраструктуры Украины.
"Национальной транспортной стратегией Украины до 2030 года предусмотрено, что города заменят свой автопарк на электробусы, и будет создана соответствующая зарядную инфраструктуру для них", - сказал Криклий.
Криклий добавил, что Министерство поддерживает продление действия освобождения от уплаты НДС на ввоз в Украину электромобилей и в свое время приложил много усилий для отмены этой пошлины и НДС на электрокары. Также ведомство инициировало и активно присоединились к разработке ключевых изменений в государственные строительные нормы в части размещения электрозаправок на дорогах.
"Сегодня в Украине около 25 тысяч электрокаров, 25 тысяч гибридов и почти 9 тысяч пунктов електрозарядных станций, расположенных преимущественно в городах", - сказал он.