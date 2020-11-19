"Нафтогаз" отменил тендер на закупку IT-услуг за 72 миллиона после обвинений в непрозрачности

Дочернее предприятие "Нафтогазбезпека" НАК "Нафтогаз Украины" отменило результаты недавно проведенной закупки услуг по предоставлению в пользование облачной вычислительной инфраструктуры и размещению серверного оборудования после того, как ряд участников тендера указали на его непрозрачность и потенциальные коррупционные риски.

Как сообщила пресс-служба "Нафтогаза", после консультаций с ведущими поставщиками услуг облачно-вычислительной инфраструктуры в Украине дочернее предприятие компании планирует провести тендер заново.

"Одним из требований технического задания тендера была обязательно наличие сертификата о соответствии техническим требованиям от производителя программного обеспечения Splunk. После завершения тендерной процедуры участники рынка обратились к ДП "Нафтогазбезпека" с замечанием, что такое требование, по их мнению, является дискриминационным фактором и уменьшает эффективность закупки", – сказано в сообщении.

В итоге после проведения консультаций "Нафтогазбезпека" приняла решение разорвать предварительный договор с победителем тендера по взаимному согласию сторон, а также внести изменения в тендерную документацию и в состав группы, которая занималась закупкой.

Ранее несколько участников тендера публично заявили, что считают его непрозрачным и коррупционным.

"Этот тендер выглядит просто эталонным схематозом – приятно смотреть на живость людей старой закалки. Хотя грубость исполнения говорит о частичной потере квалификации. Наша компания готовит жалобу на имя руководства "Нафтогаза", – заявлял гендиректор компании DeNovo Максим Агеев в комментарии Интерфакс-Украина.

Он также подчеркнул, что ООО "Хостинг-Х", признанное победителем тендера, никогда и никак не проявляло себя на рынке облачных сервисов, а после раскрытия конкурсной информации выяснилось, что техническую базу этой компании предоставляет ЦОД "Парковый", но такой клиент до тендера в списках "Паркового" не числился.

В свою очередь, CEO облачного оператора компании GigaCloud Артем Коханевич отметил, что с точки зрения его компании начальный бюджет тендера, объявленного "Нафтогазбезпекой" (73,6 млн грн) был сильно завышен.

Участники тендера также раскритиковали требование о подтверждении поддержки ПО компании Splunk от официального производителя, которое было заявлено после объявления тендера как дополнительное, но стало основанием для отклонения конкурентов победителя. По словам Коханевича, при этом мог иметь место подлог документов победителем тендера, поскольку компания "Хостинг-Х" предоставила указанный сертификат, подписанный сотрудником Splunk, который с июне не работает в компании.

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На отмененном тендере ДП "Нафтогазбезпека" 12 ноября заказало ООО "Хостинг-Х" услуги на 72,3 млн грн, писали Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

На три года фирме заказали услуги по предоставлению в пользование облачной вычислительной инфраструктуры и размещению серверного оборудования в дата-центре "Парковый" (принадлежит Максиму Ефимову, который был депутатом от "Партии регионов", "Блока Петра Порошенко" и группы "Довіра").

"Нафтогазбезпека" не является заказчиком в понимании закона "О публичных закупках", поэтому провела коммерческую закупку на площадке zakupki.prom.ua вне системы "Прозорро". Условия такой закупки невозможно обжаловать в АМКУ, а ее участники и ход аукциона скрыты.

Днипровская компания "Хостинг-Х" создана в 2019 году. Учредителями указаны директор Даниил Брежнев, Андрей Шаронов и столичное ООО "Смарт Секьюрити Солюшнз" Татьяны Мельник из Черноморска Одесской области. Андрей Шаронов также является совладельцем одесских ООО "ФС Групп - Девелопмент" и ООО "Группа информационной безопасности "ФС Групп" ("FS Group") вместе с Андреем Назаренко, Александром Коротаевым и Екатериной Кузьминой. Ранее соучредителем последних двух фирм также была вышеупомянутая Татьяна Мельник.