СБУ подозревает руководство музея Революции достоинства в хищении более 100 миллионов

Служба безопасности Украины и Нацполиция проводит следственные действия в помещении Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея революции достоинства.

Об этом сообщает пресс-служба

"Следователи подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта. Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Задокументировано, что руководство Музея заключило договоры на почти 150 млн гривен на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса. Подрядчикам был перезахоронены аванс в размере 80% от суммы договора, составило 111 млн грн.

Однако правоохранители выяснили, что в установленные соглашениями сроки работы фактически не проводились. Большинство полученных подрядчиком бюджетных средств было потрачено не на цели, которые прописаны в соответствующих договорах.