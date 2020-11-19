"Укрэксимбанк" увеличил план по привлечению рефинансирования до 30 миллиардов

Наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" 16 ноября увеличил ограничения (лимит) по сумме непогашенной задолженности банка перед Национальным банком (НБУ) по кредитам рефинансирования с 20 млрд грн до 30 млрд грн.

Соответствующее решение было принято "ввиду необходимости фондирования активных операций банка", пишет Finbalance.

Кроме того, увеличен лимит стоимости активов (имущества), которые принадлежат "Укрэксимбанку" и могут передаваться в залог Нацбанку в качестве обеспечения долговых обязательств по действующим и будущим кредитам с 30 млрд грн до 50 млрд грн.

По данным НБУ, на 1 октября объем активов госбанка составлял 175,74 млрд грн (из них ОВГЗ - 52,5 млрд грн).

Как сообщалось, накануне Кабинет министров предоставил"Укравтодору" дополнительные госгарантии по кредитам на сумму до 5 млрд грн сроком до 15 лет.

В апреле Кабмин уже предоставил "Укравтодору" гарантии по кредитам на общую сумму до 19,27 млрд грн.

В рамках предоставленных госгарантий "Укравтодор" выпускает облигации, которые выкупает государственный "Укрэксимбанк", используя для этого, в том числе полученные кредиты рефинансирования Нацбанка.

В частности, 13 ноября "Укрэксимбанк" привлек кредит рефинансирования на сумму 10,76 млрд грн под 6% годовых на срок до 5 лет.