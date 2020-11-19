"Укрэксимбанк" увеличил план по привлечению рефинансирования до 30 миллиардов
Соответствующее решение было принято "ввиду необходимости фондирования активных операций банка", пишет Finbalance.
Кроме того, увеличен лимит стоимости активов (имущества), которые принадлежат "Укрэксимбанку" и могут передаваться в залог Нацбанку в качестве обеспечения долговых обязательств по действующим и будущим кредитам с 30 млрд грн до 50 млрд грн.
По данным НБУ, на 1 октября объем активов госбанка составлял 175,74 млрд грн (из них ОВГЗ - 52,5 млрд грн).
Как сообщалось, накануне Кабинет министров предоставил"Укравтодору" дополнительные госгарантии по кредитам на сумму до 5 млрд грн сроком до 15 лет.
В апреле Кабмин уже предоставил "Укравтодору" гарантии по кредитам на общую сумму до 19,27 млрд грн.
В рамках предоставленных госгарантий "Укравтодор" выпускает облигации, которые выкупает государственный "Укрэксимбанк", используя для этого, в том числе полученные кредиты рефинансирования Нацбанка.
В частности, 13 ноября "Укрэксимбанк" привлек кредит рефинансирования на сумму 10,76 млрд грн под 6% годовых на срок до 5 лет.