ЕИБ одобрил выделение Украине двух кредитов на 440 миллионов евро

Европейский инвестиционный банк одобрил два кредитных проекта для Украины: 340 млн евро в рамках Программы восстановления и 100 млн евро на развитие дорог в Луганской области.

Финансирование в рамках Программы восстановления должно быть направлено на создание, восстановление и улучшение общественных зданий, в том числе административных зданий, школ, медицинских центров и больниц, государственных дорог и мостов, а также на поставки коммунальных услуг, сообщает Интерфакс-Украина.

Программа, в частности, ориентирована на объекты, находящиеся подконтрольных Украине территориях в Донецкой и Луганской областях, а также четырех прилегающих областей - Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской и горсоветов в других областях, чтобы позволить им справиться с притоком внутренних переселенцев, уточнил ЕИБ.

Как указано в сообщении, финансирование предполагается предусмотреть для таких секторов, как вода и водоснабжение, энергетика, градостроительство, транспорт.

ЕИБ напоминает, что этому проекту предшествовал успешный проект Скорейшего восстановления Украины на 200 млн евро, и оба они предусмотрены Специальным планом действий ЕИБ для Украины с общим финансированием 3 млрд евро.

Что касается проекта на развитие дорог, то его средства планируется направить на реконструкцию региональных дорог Т-13-02 КПП "Танюшевка" – Старобельск – Бахмут и Р-66 КПП "Демино-Александровка" – Сватово – Лисичанск в Луганской области, что позволит улучшить региональное сообщение и укрепить позиции сельского хозяйства за счет улучшения соответствующей дорожной инфраструктуры.

По обнародованным ЕИБ данным, общая стоимость реконструкции данных дорог составляет 160 млн евро. Мининфраструктуры Украины уточняло, что еще $65 млн займа на этот проект выделяет Всемирный банк. Всего в рамках проекта будет возобновлено около 183 км автопутей общего пользования госзначения в Луганской области.