Новини

ЕИБ одобрил выделение Украине двух кредитов на 440 миллионов евро

7260
ЕИБ одобрил выделение Украине двух кредитов на 440 миллионов евро
Европейский инвестиционный банк одобрил два кредитных проекта для Украины: 340 млн евро в рамках Программы восстановления и 100 млн евро на развитие дорог в Луганской области.

Финансирование в рамках Программы восстановления должно быть направлено на создание, восстановление и улучшение общественных зданий, в том числе административных зданий, школ, медицинских центров и больниц, государственных дорог и мостов, а также на поставки коммунальных услуг, сообщает Интерфакс-Украина.

Программа, в частности, ориентирована на объекты, находящиеся подконтрольных Украине территориях в Донецкой и Луганской областях, а также четырех прилегающих областей - Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской и горсоветов в других областях, чтобы позволить им справиться с притоком внутренних переселенцев, уточнил ЕИБ.

Как указано в сообщении, финансирование предполагается предусмотреть для таких секторов, как вода и водоснабжение, энергетика, градостроительство, транспорт.

ЕИБ напоминает, что этому проекту предшествовал успешный проект Скорейшего восстановления Украины на 200 млн евро, и оба они предусмотрены Специальным планом действий ЕИБ для Украины с общим финансированием 3 млрд евро.

Что касается проекта на развитие дорог, то его средства планируется направить на реконструкцию региональных дорог Т-13-02 КПП "Танюшевка" – Старобельск – Бахмут и Р-66 КПП "Демино-Александровка" – Сватово – Лисичанск в Луганской области, что позволит улучшить региональное сообщение и укрепить позиции сельского хозяйства за счет улучшения соответствующей дорожной инфраструктуры.

По обнародованным ЕИБ данным, общая стоимость реконструкции данных дорог составляет 160 млн евро. Мининфраструктуры Украины уточняло, что еще $65 млн займа на этот проект выделяет Всемирный банк. Всего в рамках проекта будет возобновлено около 183 км автопутей общего пользования госзначения в Луганской области.

Джерело:  Интерфакс-Украина

ТОП-новини

всі новини