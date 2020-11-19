Кабмин утвердил план освобождения частот для запуска мобильной связи 5G

Кабинет министров на заседании 18 ноября утвердил План высвобождения частот для внедрения в Украине мобильной связи пятого поколения (5G).

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает пресс-служба Минцифры.

"На заседании правительства было принято много решений, которые приближают нас к целям покрыть всю территории страны качественным мобильным и фиксированным интернетом. На прошлой неделе мы приняли План развития 5G. А уже сегодня сделали первые шаги выполнения этого плана. Утвердили План высвобождения частот для распространения 5G", – сказал Федоров.

По словам вице-премьера, план предусматривает высвобождение полос радиочастот, диапазоны которых занимает телевидение, для внедрения радиотехнологии LTE в диапазонах 790 - 862 МГц, 694 - 790 МГц. Сейчас на этих частотах работает украинское телевидение.

Одобренный План предусматривает высвобождение частот компаниями и настройку оборудования на более низкие диапазоны компаниями "Зеонбуд" и ТРК "Эфир".

Федоров заверил, что высвобождение частот не помешает работе телевидения, ведь оно будет работать в низших диапазонах.

Для внедрения 5G Кабинет также министров утвердил план использования радиочастотного ресурса Украины до 2025 года. А также дополнен его новыми базовыми стандартами LTE / LAA, eLTE-U и PMP.

"Эти изменения позволят пользователям получать более стабильные и высокие скорости при просмотре видео и прослушивания музыки. А также позволит увеличить покрытие и надежность связи, будет способствовать автоматизации производственных технологических процессов", – пояснили в Минцифры.

Дополнительно правительство расширило полномочия Министерства цифровой трансформации, предоставив министерству функцию предоставления финансовой поддержки местным бюджетам для развития широкополосного доступа в интернет в Украине.

Как сообщалось, на прошлой неделе Кабмин утвердил План развития 5G в Украине, согласно которому объявление тендера на частоты для развития 5G планируется на октябрь следующего года.

Начало развертывания сети 5G ожидается с 2022 года во крупнейших населенных пунктах. В сельской местности, отдаленных территориях и вдоль автомобильных дорог будет использоваться 4G.



