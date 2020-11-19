Суд отменил приговор бывшему директору Львовского бронетанкового завода из-за решения КСУ

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отменил приговор бывшему директору госпредприятия "Львовский бронетанковый завод" госконцерна "Укроборонпром" Роману Тымкиву по делу о недостоверном декларировании.

Соответствующее решение ВАКС принял в четверг, передает Интерфакс-Украина.

"Отменить приговор Высшего антикоррупционного суда от 7 мая 2020 года..., которым Тымкив Роман Мирославович признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 на основании утвержденного соглашения о признании виновности от 7 мая 2020 года", – сказано в решении суда.

Тымкив обвинялся в подаче недостоверных сведений в декларациях за 2016-2018 годы. Расследованием установлено, что чиновник умышленно не отразил в ежегодных декларациях право пользования квартирой в Вене (Австрия) стоимостью 381 тыс. евро, принадлежащей его супруге.

Также подозреваемый не указал в декларациях сведения о своей компании, зарегистрированной на территории Белиза с уставным капиталом $50 тыс.

Тымкив заключил с прокурором соглашение, в котором признал себя виновным в совершении преступления и согласился на назначение наказания в виде штрафа в размере 3500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Как сообщалось, "Укроборонпром" уволил Романа Тымкива с должности директора госпредприятия "Львовский бронетанковый завод" (ЛБТЗ) в августе 2018 года в связи с расследованием НАБУ, которое подозревает чиновника в организации поставки для армии бывших в употреблении двигателей для армии под видом новых.



