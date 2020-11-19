Банк Тигипко планирует взять 6 миллиардов рефинансирования

26 ноября состоится внеочередное собрание акционеров "Таскомбанка" (принадлежит Сергею Тигипко), на котором будет рассмотрен вопрос размера обязательств по Генеральному кредитному договору, заключенному с НБУ, не более 6 млрд грн.

Также акционеры банка рассмотрят установление максимально возможного размера стоимости активов, которые передаются в залог как обеспечение по рефинансированию на сумму не более 6 млрд грн, передает Finbalance.

Также банк планирует установить до 31 декабря 2021 года лимит на приобретение ОВГЗ (без учета операций РЕПО) в размере до 7 млрд грн.

По данным НБУ, на 1 октября 2020 года долг "Таскомбанка" по рефинансированию составил 1,6 млрд грн. 13 ноября "Таскомбанк" привлек у регулятора кредит на 570 млн грн, 9 октября – 200 млн грн.

За три квартала "Таскомбанк" увеличил свой ОВГЗ-портфель на 2,1 млрд грн – до 2,2 млрд грн (объем активов банка на 1 октября – 22,2 млрд грн).

В январе-сентябре ОВГЗ-портфель "Универсал Банка" (тоже принадлежит Сергею Тигипко) увеличился на 1,65 млрд грн – до 3,1 млрд грн. При этом на 1 октября этот банк не имел долгов перед НБУ по рефинансированию.

9 октября "Универсал Банк" привлек рефинансирование на 1 млрд грн.