Кабмин отменил проверку деклараций претендентов на высокопоставленные должности
Соответствующие изменения внесены в постановление №246 от 25 марта 2017 года, обратило внимание издание "Судебно-юридическая газета".
В частности, из Порядка исключается п. 52, согласно которому ранее во время оценивания компетентности кандидатов на высшие должности госслужбы категории "А" выставлялись баллы по критерию "Добропорядочность и соблюдение правил этического поведения" (от 2 до 0).
Кроме того, прописывается иная процедура получения данных о кандидате. Так, из порядка исключена необходимость получения сведений относительно кандидата на должность чиновника категории "А" от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Аналогично, для категории "А" из Типовых требований к лицам, которые претендуют на должности госслужбы категории "А", исключается оценка:
- достоверности задекларированных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления;
- соблюдения требований относительно недопущения возникновения реального, потенциального конфликта интересов и других требований, ограничений, запретов, установленных законом "О предотвращении коррупции";
- способности кандидата аргументировать.
Ранее все это проверялось в рамках оценки за "Добропорядочность и соблюдение правил этического поведения".
Вместо трех вышеуказанных критериев теперь будет оцениваться "способность понимать требования относительно конфликта интересов и другие ограничения, установленные законом "О предотвращении коррупции", и воздерживаться от их нарушения".
Кроме того, проверку владения иностранным языком для категории "А" будут проводить уже после тестирования.
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Напомним, ранее Конституционный Суд признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.
Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.
Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.
На момент принятия КСУ указанного решения на рассмотрении в ВАКС находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса.