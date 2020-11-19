Кабмин отменил проверку деклараций претендентов на высокопоставленные должности

Кабинет министров на заседании 18 ноября внес изменения в Порядок проведения конкурса на занятие должностей государственной службы, исключив из него проверку достоверности данных в поданной кандидатом декларации.

Соответствующие изменения внесены в постановление №246 от 25 марта 2017 года, обратило внимание издание "Судебно-юридическая газета".

В частности, из Порядка исключается п. 52, согласно которому ранее во время оценивания компетентности кандидатов на высшие должности госслужбы категории "А" выставлялись баллы по критерию "Добропорядочность и соблюдение правил этического поведения" (от 2 до 0).

Кроме того, прописывается иная процедура получения данных о кандидате. Так, из порядка исключена необходимость получения сведений относительно кандидата на должность чиновника категории "А" от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Аналогично, для категории "А" из Типовых требований к лицам, которые претендуют на должности госслужбы категории "А", исключается оценка:

достоверности задекларированных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления;

соблюдения требований относительно недопущения возникновения реального, потенциального конфликта интересов и других требований, ограничений, запретов, установленных законом "О предотвращении коррупции";

способности кандидата аргументировать.

Ранее все это проверялось в рамках оценки за "Добропорядочность и соблюдение правил этического поведения".

Вместо трех вышеуказанных критериев теперь будет оцениваться "способность понимать требования относительно конфликта интересов и другие ограничения, установленные законом "О предотвращении коррупции", и воздерживаться от их нарушения".

Кроме того, проверку владения иностранным языком для категории "А" будут проводить уже после тестирования.

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Напомним, ранее Конституционный Суд признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

На момент принятия КСУ указанного решения на рассмотрении в ВАКС находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса.