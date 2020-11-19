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Немецкий банк KfW может выделить Украине 25 миллионов евро на жилье для переселенцев

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Немецкий банк KfW может выделить Украине 25 миллионов евро на жилье для переселенцев
Кабинет министров одобрил проект соглашения с немецким государственным банком KfW о предоставлении 25,5 млн евро на жилье для внутренне перемещенных лиц.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1437-р от 16 ноября обнародовано на официальном правительственном портале.

Кабмин также уполномочил вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова на подписание соглашения.

Исполнителем проекта выступит Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье).

Джерело:  Кабмин

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