В Киеве уволили директора КП за попытку купить элитный внедорожник за 1,5 миллиона

Власти Киева решили уволить главу КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Романа Лисневского после попытки купить элитный внедорожник Toyota за деньги города.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

"Руководителю коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" сообщили об увольнении. Тендер на приобретение предприятием дорого авто уже отменили", – сообщил Кличко.

Он напомнил, что 17 ноября КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" объявила открытые торги на приобретение автомобиля Toyota Land Cruiser ожидаемой стоимостью 1,5 млн грн.

"Решение о закупке нового дорогостоящего автомобиля руководство предприятия приняло самостоятельно. В нарушение приказа Департамента транспортной инфраструктуры, согласно которому все закупки коммунальных предприятий обязательно согласуются с профильным департаментом и Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА", – добавил Кличко.