Для самолета Зеленского с третьей попытки заказали улучшенный интернет за 32 миллиона

Государственный научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации Госспецсвязи 16 ноября по результатам тендера сообщил о намерении заключить соглашение с компанией Etihad Airways Engineering LLC (ОАЭ)о модернизации связи в президентском самолете за 32,4 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендера, до декабря 2021 года, то есть в течение года нужно модернизировать станцию ​​спутниковой связи, которая установлена на самолете Аirbus 319-115 с заводским номером 3260 и государственным и регистрационным знаками UR-ABA.

Это один из самолетов Государственного авиационного предприятия "Украина" Государственного управления делами, которое обеспечивает перелеты высших должностных лиц государства, в частности президента Владимира Зеленского.

Модернизированная станция Honeywell JetWave (США) должна обеспечивать доступ в интернет с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service с максимально возможной скоростью 50 Мбит/с. Срок гарантийного обслуживания составляет два года.

Стоимость договора на 15% ниже ожидаемой стоимости закупки в 38,01 млн грн.

Конкурентами победителя тендера на торгах были ООО "Бейнлеуми Украина" Константина Безымянного и фирма Eclipse Global Connectivity (Франция). Последняя закрыла все свои документы как конфиденциальные, кроме нескольких сертификатов, выданных фирме E A D Aerospace Airworthiness (Франция).

Etihad Airways Engineering входит в Etihad Aviation Group и принадлежит правительству Абу-Даби.

Отметим, что закупку провели с третьей попытки.

Как сообщалось, ранее были объявлены открытые торги с ожидаемой стоимостью 38,01 млн грн и 35 млн грн, но они не состоялось из-за нехватки тендерных предложений.

Напомним, находящаяся в управлении Государственного управления делами авиакомпания "Украина" получила самолет Аirbus 319-115 (регистрационный номер UR-ABA) после модернизации по спецзаказу в США в 2010 году.

Салон авиалайнера состоит из помещений для президента, а также для членов делегации и сопровождающих лиц. Президентский отсек состоит из рабочего кабинета (примерно 3х3 м), места для отдыха (примерно 2х2,5 м) и санузла.

В салоне для официальных делегаций установлены 12 кресел, обитых кожей и кожзаменителем. В салоне для сопровождающих лиц кресла обшиты кожзаменителем.

Напомним, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании "Украина", однако после выборов передумал.