Экс-директор Госкосмоса Усов оспорит свое увольнение в суде

Экс-директор Государственного космического агентства Украины Владимир Усов считает свою отставку безосновательной и планирует оспорить это решение Кабинета министров Украины в суде.

Об этом заявил Усов в ходе брифинга.

"Мы решили обратиться в суд, дать анализ самому процессу увольнения, поскольку считаем его незаконным. И пускай, если у этого есть какие-либо основания, суд либо признает решение законным, либо незаконным, и в таком случае восстановит меня в должности главы ГКАУ", - сказал Усов, передает Интерфакс-Украина.

Усов подчеркнул, что о возможном увольнении с ним никто не коммуницировал, а о самом факте он узнал, увидев соответствующую новость на сайте Кабмина.

Усов также заявил, что у него не было конфликтов с министром, а все предложенные им реформы отрасли, озвученные в ходе конкурса на занятие должности главы ГКАУ, публично поддерживались.

"Однако по делам мы видим, что поддержки нет - наоборот, все наши реформы блокируются. Кроме того, я думаю, что основной проблемой, наверное, является попытка получить персональный - ручной - контроль над отраслью и предприятиями. На мой взгляд, это неправильно и вредит отрасли", - заявил экс-директор ГКАУ.

По его словам, еще более неприятной эту ситуацию делает системность беспричинных увольнений.

"Мы видим это не только в Космическом агентстве, но и в других центральных органах исполнительной власти, где много людей, пришедших внедрять реформы, вынуждены уходить, а если они сами не хотят идти писать заявление, их увольняют решением Кабмина в двенадцать ночи", - заявил Усов.

Он также отметил, что финансирование космической отрасли в Украине практически отсутствует, а средние зарплаты в ГКАУ составляют около 10 тыс. грн, что категорически мало как для специалистов высокой квалификации в этой сфере.

По словам Усова, его зарплата составляла 20-25 тыс. грн, что "явно не соответствует международным стандартам". Он также отметил, что часть его команды работала на благотворительных началах.

"Я хотел бы, чтобы агентство занималось регуляцией рынка, было справедливым регулятором, занималось государственными заказами, но не руководило предприятиями, не назначало директоров", - отметил экс-руководитель ГКАУ.

Усов подчеркнул, что за время работы его команда собрала и передала правоохранителям большое количество материалов, касающихся расхищения госимущества в космической отрасли, однако так и не получила никакого ответа по собранным фактам.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 16 ноября 2020 года принял решение уволить главу Государственного космического агентства Украины Владимира Усова в соответствии с ч. 1 ст. 871 закона Украины "О государственной службе". Согласно указанной статье, решение об увольнении государственного служащего с должности категории "А" по инициативе субъекта назначения может быть принято по представлению премьер-министра Украины или соответствующего министра, или руководителя центрального органа исполнительной власти. Таким образом, инициаторами увольнения Усова могли быть премьер-министр Денис Шмыгаль или вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Временно исполняющим обязанности главы ГКАУ был назначен первый заместитель главы агентства Михаил Лев.

Как сообщалось, Усов был назначен на должность главы ГКАУ 24 января 2020 года.