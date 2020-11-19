Производитель охранных систем Ajax открыл второй завод в Киеве. ФОТО

Украинский производитель систем безопасности компания Ajax Systems открыла второй завод в Киеве на территории бывшего "Киевского радиозавода".

Как сообщает пресс-служба компании, площадь помещения составляет 1,87 тыс. кв. м, до конца года на новом заводе планируется трудоустроить еще 150 работников.

"В следующем году планируем удвоить бизнес, для этого нам нужна еще одна производственная площадка. Мы решили открыть ее на ул. Бориспольской, где уже существует крупный производственный кластер. Такое расположение также позволит нам привлечь больше сотрудников с Левого берега столицы и быстрее построить большую производственную команду", – отмечает CEO Ajax Systems Александр Конотопский.

В компании уточнили, что на следующий год запланировано создание до 1 тыс. рабочих мест.

"Сейчас на Бориспольской мы запустили тестирование 24/7, комплектовку и сборку, контроль качества и упаковку. В будущем планируется перевод всех участков на график 24/7", – сказал директор по производству Ajax Systems Богдан Демчишин.

В компании напомнили, что первый завод Ajax расположен в Киеве по адресу: ул. Семена Скляренко, 5.

Ajax Systems – ведущий производитель систем безопасности, основан в 2011 году Алексанром Конотопским. В начале 2019 года компания привлекла $10 млн от инвестиционной компании Horizon Capital.

Продукты компании продаются в 93 странах мира. Вся производственная и научно-исследовательская команда компании расположена в Украине. У Ajax также имеются офисы в Киеве и Дубае.